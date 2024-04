La questione aveva creato numerose polemiche fra i cittadini ma anche interrogazioni e richieste di chiarimenti in Consiglio comunale a Bosa. Ora però, con l’entrata in vigore del nuovo regolamento per la disciplina di occupazione del suolo pubblico, recentemente approvato dalla civica assemblea, l’auspicio è che le controversie possano essere superate.

Il documento è disponibile già sul sito istituzionale e tutti i cittadini possono consultarlo. Il regolamento è stato modificato ed integrato dalla commissione consiliare composta dai Maria Giovanna Campus, Federico Ledda e Salvatore Sanna.

«Disponiamo ora – evidenzia il sindaco Piero Casula - di uno strumento più efficace per la gestione del suolo pubblico con l’inserimento di alcune significative modifiche. Per evitare l'occupazione con gli arredi dei locali nelle piazze per tutto l'anno con le attività chiuse, oltre alle concessioni annuali sono state inserite quelle stagionali, con importanti riduzioni della tariffa a seconda del periodo di occupazione dai 3 ai 7 mesi».

Ed ancora sono state normate le occupazioni per alcuni eventi ricorrenti come carnevale, santi patroni, eventi natalizi e per gli altri periodi dell'anno. Incrementate inoltre le superfici da mettere a disposizione delle attività e inserite vie e piazze non regolamentate.

