Dopo quasi dieci anni di chiusura, la Torre aragonese di Bosa Marina si prepara a tornare uno dei luoghi di attrazione del panorama storico e turistico cittadino. La Giunta comunale ha infatti approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione dell’antica costruzione, che potrà contare su un finanziamento regionale da 150mila euro, ottenuto nel 2021 grazie a un emendamento dell’attuale sindaco Alfonso Marras, nella sua vesta di consigliere regionale.

Il piano prevede la sistemazione dell’area esterna, con nuova illuminazione, scala d’accesso e parapetti, che permetteranno la riapertura in sicurezza del monumento tanti caro ai bosani. “Restituiamo alla città uno dei suoi simboli storici”, afferma il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Federico Ledda.

Per il sindaco Marras “si tratta di un ulteriore passo concreto nella valorizzazione dell’immenso patrimonio, elemento fondamentale per la promozione del territorio”. Ora si attende l’avvio della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori e per restitiore alla comunità un bene importante.

