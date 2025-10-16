Confermando l’importanza che l’amministrazione comunale pone nel rafforzamento del presidio territoriale attraverso la valorizzazione della Compagnia Barracellare di Bosa, l’esecutivo Marras ha approvato l’aggiornamento dell’organico.

«Grazie ai nuovi inserimenti- afferma l’assessore alla Protezione Civile Federico Ledda - si rafforza il nucleo di vigilanza rurale, come punto di riferimento per la sicurezza e la tutela ambientale nel territorio».

Il provvedimento riguarda l’ammissione volontaria di tre nuovi membri ( due uomini e una donna), tutti residenti nel Comune, che hanno presentato regolare domanda e autocertificazioni conformi al regolamento comunale approvato nel 2014. La delibera, rappresenta un passaggio formale necessario per l’inserimento dei candidati nella storica istituzione.

L’effettiva immissione in servizio sarà subordinata al conferimento della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza da parte della Prefettura di Nuoro, alla quale verrà trasmessa tutta la documentazione necessaria. Il responsabile del procedimento è il comandante della polizia locale Giampiero Farinelli, che ha dichiarato l’assenza di conflitti d’interesse.

