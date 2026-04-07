La Giunta comunale di Bosa, guidata dal sindaco Alfonso Marras, ha approvato il progetto esecutivo per l’attivazione del nuovo cantiere LavoRAS, finanziato dalla Regione con un contributo di 267.326 euro. Si tratta di un intervento che rientra nel Programma Plurifondo istituito per sostenere l’occupazione attraverso cantieri comunali destinati ai disoccupati privi di sostegni al reddito.

Il progetto, redatto dall’Ufficio Tecnico, prevede l’inserimento lavorativo di 10 unità per una durata di otto mesi, con affidamento delle attività a una cooperativa sociale di tipo B. Le figure richieste comprendono manovali, muratori qualificati, un operaio specializzato e un capo squadra. L’obiettivo è garantire opportunità occupazionali e, allo stesso tempo, realizzare interventi utili al territorio.

Il quadro economico approvato destina 175 mila euro alla manodopera, mentre il resto coprirà materiali, attrezzature, noli, sicurezza e spese di coordinamento. Le somme a disposizione includono accantonamenti, imprevisti, contributo ANAC e IVA, per un totale complessivo pari allo stanziamento regionale.

La delibera richiama inoltre il complesso quadro normativo che regola i cantieri comunali, dalle leggi regionali alle direttive ASPAL, confermando l’utilizzo delle graduatorie formate dai Centri per l’Impiego e dei criteri aggiuntivi previsti dalla convenzione già sottoscritta dal Comune.

Con voto unanime, la Giunta ha dichiarato l’atto immediatamente eseguibile, per consentire l’avvio del cantiere nei tempi più rapidi. Un intervento che unisce politiche attive del lavoro e manutenzione del patrimonio pubblico, confermando l’impegno dell’amministrazione Marras nel sostenere occupazione e servizi alla comunità.

© Riproduzione riservata