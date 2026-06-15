Il Comune di Mogorella ha pubblicato un avviso per la concessione di contributi a sostegno alla pratica sportiva, riferito alla stagione 2025/2026. I destinatari dell’intervento sono i minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni, residenti a Mogorella, appartenenti a un nucleo familiare con un ISEE non superiore ai 30mila euro, che frequentano un’attività sportiva e non godono di altri benefici per le stesse finalità. Sono ammesse a contributo tutte le attività sportive. Il sostegno, a titolo di rimborso spese, è concesso per un massimo di 9 mesi (da ottobre 2025 a giugno 2026) e verrà erogato a conclusione della stagione sportiva, dopo la presentazione delle pezze giustificative delle spese sostenute. Il contributo non potrà essere superiore al 50% delle spese mensili e l’importo massimo concedibile non potrà essere superiore ai 30 euro mensili. Nel caso di più minori iscritti all’interno del nucleo familiare, verrà applicata una percentuale di rimborso del 70% per il secondo figlio e successivi. Le domande potranno essere presentate agli uffici comunali entro e non oltre il 7 luglio.

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