Si insedierà sabato 20 giugno, alle 10 al Centro servizi, il nuovo Consiglio comunale di Busachi.

Intanto il sindaco Lino Cordella ha definito la squadra che lo affiancherà almeno sino a metà mandato. L’incarico di vicesindaco è stato dato ad Isabella Cocco che prende anche l’assessorato ai Servizi sociali e alle Politiche giovanili. Eleonora Aresi sarà l’assessora ad Agricoltura, Cultura, Pubblica Istruzione, Associazioni. Confermati gli assessori uscenti nei vecchi assessorati: Franco Linuccio Mele tiene Ambiente, Viabilità esterna, Sport e Decoro Urbano, mentre Francesco Fadda (noto Castangia) Lavori pubblici, Viabilità interna, Personale. Il sindaco tiene per sé le deleghe a Patrimonio e beni culturali, Urbanistica, Turismo, Bilancio. Il ruolo di capogruppo è stato dato a Giovanni Ligas. “Abbiamo deciso insieme a maggioranza la composizione della Giunta, c’è la massima condivisione”, spiega il sindaco Lino Cordella. E aggiunge: “A metà legislatura ci sarà un rimpasto ed entreranno Antonio Cordella e Paola Piga e poi vediamo in base alle disponibilità”.

© Riproduzione riservata