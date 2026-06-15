Si è tenuta stamattina la riunione di insediamento del nuovo Consiglio comunale di Montresta. Il riconfermato sindaco Salvatore Salis, dopo il giuramento, ha ufficializzato la composizione della Giunta e gli incarichi.

Il primo cittadino mantiene per sé le deleghe al personale, lavori pubblici, edilizia e urbanistica. Il vicesindaco è Giuliano Sardu, con deleghe ai servizi sociali, turismo, rapporti con il terzo settore e arredo urbano. Completano la Giunta Giuseppina Arca, assessore al bilancio e programmazione, ambiente, cultura e istruzione; Eugenio Fancello, assessore all' agricoltura, attività produttive, caccia e pesca, sport e politiche giovanili. In Consiglio, il ruolo di capogruppo è stato affidato a Giovanni Maria Fresi, mentre la delega all' Unione dei Comuni della Planargia è andata a Giovanni Andrea Salis. Il A questi csi aggiungono i consiglieri Salvatore Cadeddu, Franco Salis, Maria Francesca Spanu e Salvatore Carboni, che completano l’assise civica.

La seduta di insediamento è stata molto partecipata. Il sindaco Salis ha voluto ringraziare la popolazione per l’alta percentuale di votanti registrata alle elezioni del 7-8 giugno, nonostante fosse presente una sola lista. Presenti in aula anche diversi amministratori del territorio, a testimoniare vicinanza e collaborazione istituzionale. Ora la nuova amministrazione è pronta a continuare il lavoro per Montresta, con l’obiettivo di dare continuità ai progetti avviati e aprire una nuova fase di programmazione.

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