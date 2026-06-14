«L’attività dell’Ospedale di Comunità di Ghilarza, a partire da domani, lunedì 15 giugno, per circa una settimana sarà temporaneamente trasferita presso l’Ospedale di Comunità di Bosa al fine di consentire il completamento dei lavori nella struttura del Guilcier entro i termini previsti». Lo annuncia una nota diffusa dalla Asl di Oristano.

«La decisione di trasferire l’attività in altra sede – spiega la direttrice generale della Asl 5 Grazia Cattina Asl – è stata maturata nell’ottica di garantire ai pazienti la massima sicurezza e il comfort necessari, che non sarebbero potuti altrimenti essere assicurati a causa dei lavori in corso. Faremo tutto il possibile per garantire ai degenti il minimo disagio e per ripristinare le attività a Ghilarza nel minor tempo possibile».

L’Ospedale di Comunità è una struttura intermedia che accoglie i pazienti con condizioni sanitarie che renderebbero inappropriato il ricovero nei reparti a più alta intensità di cure, ma che necessitano comunque di assistenza ospedaliera. Si tratta di pazienti cronici o fragili clinicamente stabili, per i quali il ricovero è indicato a causa del peggioramento di una patologia pregressa, oppure di pazienti in dimissione da strutture ospedaliere per acuti che hanno però bisogno di un’assistenza infermieristica continuativa. Quello di Ghilarza, il primo in Sardegna, è stato attivato nel 2023 ed ora, grazie ai fondi del Pnrr si sta procedendo al suo potenziamento ed ampliamento.

(Unioneonline)

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