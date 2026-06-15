Mancano pochi giorni alla scadenza del Pnrr e il Comune di Oristano corre ai ripari per completare i lavori rimasti in sospeso a Donigala Fenughedu. Dopo la risoluzione del contratto con l’impresa appaltatrice, la Giunta comunale ha approvato una perizia di completamento da oltre 82 mila euro per ultimare la riqualificazione degli spazi aperti della frazione.

Il nuovo progetto si è reso necessario per portare a termine le opere rimaste incompiute dopo lo stop al precedente appalto. L’intervento rientra nel Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (Pinqua), che a Donigala aveva destinato oltre 580 mila euro per la riqualificazione degli spazi pubblici.

La perizia riguarda in particolare la sistemazione della piazza della Chiesa e la riqualificazione delle aree verdi, senza incrementare il costo complessivo previsto dal progetto originario. Le risorse necessarie saranno reperite tra le somme rimaste disponibili dopo la risoluzione del contratto e le economie di gara.

Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile per accelerare al massimo le procedure. L’obiettivo è rispettare il cronoprogramma imposto dal Pnrr: il termine per la conclusione dell’intervento è fissato al prossimo 30 giugno. Una scadenza ravvicinata che lascia poco margine e impone una vera corsa contro il tempo per evitare che uno dei progetti finanziati con fondi europei resti incompleto.

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