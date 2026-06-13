C’è il mondo dello sport, quello della medicina, l’università, la cultura e una società specializzata nei processi partecipativi. Oristano mette insieme le competenze che dovranno dare gambe a “O-Play – Oristano Palestra della Salute”, il progetto con cui il Comune punta a concorrere ai finanziamenti dell’European Urban Initiative.

Con una determinazione del settore Lavori pubblici sono stati individuati i partner operativi che affiancheranno l’amministrazione nella fase di co-progettazione e, in caso di esito positivo della candidatura, nella successiva attuazione dell’iniziativa.

A comporre la squadra saranno la Bike Or Team Asd, l’associazione culturale Arc Contea, il dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, la società Avventura Urbana di Torino e l’Associazione medico-sportiva dilettantistica di Oristano.

Il progetto nasce dall’idea di trasformare il collegamento ciclopedonale tra Oristano e Torre Grande in una palestra della salute a cielo aperto. La proposta prevede un percorso attrezzato per l’attività fisica, strumenti digitali per monitorare e personalizzare gli allenamenti e una serie di azioni dedicate alla promozione di stili di vita sani e all’inclusione sociale.

L’individuazione dei partner rappresenta un passaggio decisivo verso la definizione della candidatura europea, che punta a intercettare risorse destinate a progetti innovativi capaci di migliorare il benessere delle comunità locali e la qualità degli spazi urbani.

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