Ingresso ufficiale in aula giovedì 25 giugno alle 19,30 per il nuovo Consiglio comunale di Neoneli.

Intanto prende forma la squadra amministrativa guidata dal sindaco Ivano Piras. A Gabriele Camboni sono state affidate le deleghe alla Cultura, Scuola e Diritto allo Studio “Un incarico che pone al centro le politiche culturali e formative, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale locale, sostenere il sistema scolastico e promuovere opportunità di crescita per le giovani generazioni”, chiarisce il sindaco. Monica Uras assume le deleghe ai Servizi Sociali e Diritto alla Salute. Contestualmente le viene attribuita la carica di Vicesindaco, ruolo che ricoprirà nella prima parte del mandato amministrativo.

È previsto infatti un avvicendamento a metà mandato con Gabriele Camboni, secondo un accordo volto a valorizzare le competenze e il contributo di entrambi. Scelta da Piras Maria Corda come assessore tecnico: guiderà i settori delle Politiche Giovanili, Turismo, Associazioni, Eventi, Sport e Comunicazione.

“Un insieme di deleghe strategiche per la promozione del territorio, il sostegno al mondo associativo, la partecipazione dei giovani e il rafforzamento delle iniziative culturali e sportive”, sottolinea il sindaco. Caterina Carboni assumerà l’incarico di capogruppo della maggioranza. “Con queste nomine si completa un primo importante tassello dell’organizzazione amministrativa, costruita con l’obiettivo di garantire competenza, collaborazione e attenzione ai bisogni della comunità. La nuova squadra si prepara ad affrontare le sfide del mandato con un programma orientato allo sviluppo del territorio, al rafforzamento dei servizi e alla partecipazione dei cittadini alla vita pubblica”, conclude il sindaco. Il consigliere regionale Salvatore Cau, il più votato della lista, rinuncia ad avere incarichi mantenendo un forte impegno amministrativo”.

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