Oristano si prepara a fare il giro del mondo, senza uscire da Piazza Manno. Dal 18 al 21 giugno torna infatti la Festa del Gusto Internazionale – Tour Sardegna 2026, la manifestazione che porterà nel cuore della città sapori, profumi e tradizioni provenienti da Europa, America e Asia, accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e intrattenimento per tutte le età.

L’evento, organizzato dall’associazione culturale Invitas e da Media Eventi con il patrocinio del Comune di Oristano, rappresenta l’unica tappa oristanese del tour e per il secondo anno consecutivo sceglie Piazza Manno come scenario della manifestazione.

Per quattro serate, dalle 18 in poi, i visitatori potranno passeggiare tra stand dedicati allo street food internazionale e italiano, assaggiando specialità provenienti da Giappone, Brasile, Argentina, Cuba, Messico, Stati Uniti, Spagna, Germania, Belgio e Francia, senza dimenticare le eccellenze del territorio sardo. Dal maialetto alle fritture di mare, il percorso gastronomico unirà tradizione locale e cucina internazionale in un unico grande villaggio del gusto.

Ad animare la piazza sarà anche un fitto calendario di spettacoli. Si parte giovedì con l’inaugurazione all’insegna dei ritmi latinoamericani di Alexis Castor e delle ballerine brasiliane. Venerdì spazio alle famiglie con lo show delle Huntrix e il concerto dei Funk Cake, mentre sabato sarà dedicato alle atmosfere caraibiche con Alexis Castor ed Enrique Quintana Martinez.

Domenica il gran finale con il debutto di “Domine Ignis”, il nuovo spettacolo firmato da Gionata Feuer Frei e Fabio Fire Phoenix, che tra fuoco, luci e musica promette di chiudere la manifestazione lasciando il pubblico con il fiato sospeso.

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