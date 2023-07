Per ottenere la concessione di contributi, le associazioni bosane hanno da qualche giorno un nuovo regolamento. Il consiglio comunale ha Infatti approvato i criteri, grazie ai quali possono essere attribuiti dei finanziamenti, e allo stesso tempo istituito anche l'albo delle associazioni.

Un lavoro portato avanti dalla commissione regolamenti (componenti Maria Giovanna Campus, Salvatore Sanna, Federico Ledda), in collaborazione con gli uffici e che consentirà di avere uno strumento per concedere in diverse forme contributi ordinari e straordinari alle associazioni dei diversi settori, cultura, turismo, sport e sociale.

«Con questo regolamento», evidenzia il sindaco Piero Casula, «l'amministrazione comunale intende valorizzare la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita comunitaria, impegno civile e sociale ma anche strumento per raggiungere fini di pubblico interesse e di sostegno all’iniziativa dei diversi gruppi». Potranno iscriversi all'albo,le associazioni costituite da almeno sei mesi con sede operativa nel Comune di Bosa.

