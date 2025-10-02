La città si è trasformata domenica una grande palestra a cielo aperto per lo "Sportcity Day 2025", evento dedicato allo sport, al movimento e alla salute. Il centro cittadino ha accolto infatti centinaia di atleti e tecnici grazie al coinvolgimento di tutte le associazioni locali con partecipanti di tutte le età, coinvolti in dimostrazioni, esibizioni e attività gratuite.

Per tutta la giornata il Corso Vittorio Emanuele ha ospitato canottaggio, vela, mountain bike, fitness e coasteering. Nel pomeriggio, Piazza IV Novembre è invece diventato il cuore pulsante con calcio, ginnastica artistica, volley, judo, zumba e tennis. Presenti anche la Croce Rossa per dimostrazioni di primo soccorso e le farmacie con attività di sensibilizzazione.

La Pro Loco Melkiorre Melis ha offerto i macedonia fresca per tutti. "Una festa dello sport e della comunità - afferma l'assessore Marco Naitana- che si rinnova ancora più complerta e inclusiva".

© Riproduzione riservata