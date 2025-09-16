Bosa, assegnate le palestre scolastiche alle società sportiveUna soluzione tampone in attesa di un vero impianto sportivo polifunzionale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L’assenza di una palestra comunale continua a pesare sullo sport cittadino. Anche per la stagione 2025/2026, infatti, le attività indoor dovranno trovare casa negli spazi delle scuole medie, utilizzati ormai da anni come unico punto di riferimento per associazioni e società sportive. Lo certificano la determinazione dell’area finanziaria, con cui è stata ufficializzata la concessione in uso della palestra delle Scuola Media n. 1 e 2.
Nel primo caso accederanno alla struttura l’Asd Phoenix Team, con il corrispettivo 2.400 euro mentre l’Asd. Mb Starlight, dovrà pagare 1.750 euro Nella media 2 l’impianto sarà affidato all’associazione F. Art Studio Dance Bosa Asd unica realtà ad aver presentato domanda completa entro i termini stabiliti dall’avviso pubblico. Per la stagione sportiva l’utilizzo è stato quantificato in un canone complessivo di 2.685,50 euro,
I provvedimenti confermano un trend ormai consolidato, considerato che senza una palestra comunale, l’amministrazione è costretta a gestire direttamente gli spazi scolastici, cercando un equilibrio tra esigenze didattiche e necessità del mondo associativo. Una soluzione tampone che da tempo solleva interrogativi , specie per la necessità di preservare strutture nate a servizio esclusivo della scuola. In attesa di un vero impianto sportivo polifunzionale, le palestre scolastiche restano dunque il fulcro dell’attività al coperto.