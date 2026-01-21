La strada provinciale Bosa - Alghero è al centro del dibattito politico per la sua importanza strategica del nord-ovest della Sardegna. Dopo l'intervento del consigliere provinciale Angelo Masala, arriva quello del sindaco, Alfonso Marras, che ribadisce quanto quell'asse viario sia cruciale non solo per la mobilità quotidiana, ma anche per il turismo e per l'economia dei due territori, storicamente legati da rapporti sociali e produttivi.

Marras ricorda che «l'Amministrazione comunale è in costante contatto con la Provincia di Oristano, con cui negli ultimi mesi sono stati avviati diversi confronti tecnici. Proprio grazie alle sollecitazioni del Comune - evidenzia il sindaco - la Provincia ha realizzato un intervento straordinario di manutenzione, investendo 150 mila euro per mettere in sicurezza i tratti più deteriorati dell'asfalto. Un'azione necessaria, ma non sufficiente».

Anche il primo cittadino sottolinea infatti che la Sp 49 necessita di un progetto di rifacimento totale, un'opera strutturale che richiede risorse ben più consistenti e una pianificazione ampia. Il dialogo tra Comune e Provincia prosegue proprio in questa direzione «per definire - afferma Marras – un quadro tecnico ed economico che consente di programmare un intervento risolutivo».

Per questo ribadisce il suo impegno, ricordando di aver seguito il tema anche in Consiglio regionale, e assicura che continuerà a sollecitare la Regione affinché la riqualificazione dell'arteria diventi finalmente una priorità.

