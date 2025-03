Nell’Oristanese è corsa ai vaccini contro il meningococco di tipo B dopo la morte del giovane judoka Gabriele Pinna.

E la Asl 5 ha deciso di estendere, a partire da lunedì prossimo, la vaccinazione gratuita a tutti i lavoratori residenti in provincia che prestano servizio a contatto con il pubblico. Dunque insegnanti, personale scolastico, impiegati di Poste e uffici a contatto col pubblico, commessi di supermercati e negozi potranno richiedere la somministrazione del vaccino su base volontaria.

La decisione è stata presa dalla direttrice del dipartimento di Prevenzione Maria Valentina Marras d’intesa con la direzione generale della Asl di Oristano. La stessa Marras dopo la tragedia di Gabriele Pinna aveva proposto la somministrazione gratuita del vaccino a tutti i giovani tra gli 11 e i 25 anni residenti in provincia.

«Dopo aver effettuato una capillare operazione di profilassi fra i contatti del giovane ghilarzese ed aver avviato lunedì la vaccinazione gratuita per gli adolescenti, fascia d'età a maggiore rischio - spiega Marras - ora allargheremo ulteriormente il raggio d'azione della campagna di prevenzione del meningococco di tipo B, coinvolgendo, su base volontaria, il personale che lavora a contatto con il pubblico, come quello di scuole, sportelli di front office, supermercati, ed è quindi maggiormente esposto alla possibilità di un'infezione. Come in precedenza - prosegue la direttrice del dipartimento di Prevenzione - invitiamo le persone che rientrano in queste categorie di lavoratori a sottoporsi alla vaccinazione, che protegge in maniera efficace dalla malattia».

L’affluenza registrata in questi giorni, fa sapere la Asl, è altissima. Tanto che, «per organizzare al meglio le attività ed evitare lunghe attese, occorrerà prenotare la vaccinazione o presentandosi personalmente nelle sedi vaccinali o inviando una mail a vaccinazioni@asloristano.it.

Nella vanno specificati nome, cognome e data di nascita del soggetto da vaccinare e numero di telefono a cui essere ricontattati per fissare l'appuntamento.

Cinque i centri in cui è possibile recarsi: Oristano (via Carducci, 35), dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17; Ales (via IV novembre), dal lunedì al giovedì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17; Bosa (via Amsicora, 16), dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17; Ghilarza (piazza S.Palmerio, 1), dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17; Terralba (viale Sardegna, 74), dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.

(Unioneonline/L)

