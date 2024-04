Domenica 14 aprile tutta la comunità di Bonarcado celebra la “Fioritura del Ciliegio” nel ciliegeto comunale di Pranos. Una festa primaverile con protagonista il succoso frutto primaverile che è anche una importante risorsa economica del paese.

Programma ricco di eventi con escursione a cavallo, trekking e mountain bike nelle campagne circostanti con l’esplosione dei colori e profumi tipici della primavera. Poi degustazioni di prodotti agroalimentari locali e mostre d'arte.

Dai primi impianti del dopoguerra le coltivazioni sono cresciute e oltre alle aree a valle del paese sono stati messi a coltura anche ciliegeti nelle zone più collinari tra i 600 e i 700 metri. Qualche appassionato bonarcadese ha pure coltivato il frutteto nelle fertili terre di San Leonardo de Siete Fuentes, ottenendo ottimi risultati per ciliegie dalla maturità tardiva.

Anche il Comune ci ha creduto e ha puntato sulla riqualificazione integrale del ciliegeto comunale di Pranos, un grazioso giardino dove crescono rigogliose le piante capaci di produrre nelle annate buone «anche 5 tonnellate di prodotto che soddisfa il mercato locale e dell’Oristanese», spiegano gli esperti. Una passione ma anche una ricchezza per l’economia locale, per questo l’amministrazione guidata da Annalisa Mele ha ideato questa festa della “Fioritura del Ciliegio”, in programma domenica 14 aprile proprio a Pranos.

Dopo l’apertura del ciliegeto alle 10, la degustazione e vendita delle gustose zippole bonarcadesi preparate dalle sapienti mani delle donne della Pro Loco. Dopo il pranzo, organizzato dall’associazione Cunsertu Bonarcadesu, intermezzo musicale con il fisarmonicista Gianni Ore. Alle 15 spazio per i bimbi con il laboratorio di attività ludiche e giochi tradizionali del passato.

Non solo sentori di primavera ma anche arte e natura: il concorso di fotografia a tema la fioritura del ciliegio, la cui premiazione si terrà in occasione della storica sagra della ciliegia il prossimo giugno. Quindi l’intrigante estemporanea di pittura, sempre a tema la fioritura, che si terrà nel ciliegeto.

© Riproduzione riservata