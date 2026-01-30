Un’altra frana nel territorio di Santu Lussurgiu, stavolta in una strada rurale in località Palobianu, che serve diverse aziende agricole.

Il cedimento del terreno: un’abbondante massa di sassi e terra probabilmente causato dalle recenti piogge intense, è ruzzolata giù ostruendo il passaggio e rendendolo potenzialmente pericoloso.

Immediato l’intervento della squadra degli operai del comune, con la Terna, e la Protezione Civile di Santu Lussurgiu con la Polizia locale, che hanno rimosso i detriti che ostruivano il sentiero e rimesso in sicurezza l’area, liberandolo e consentendo nuovamente il transito agli autoveicoli. Il sentiero dà accesso ai terreni agricoli ed è utilizzato anche per passeggiate, attività sportive. Fortunatamente al momento dello smottamento non c'erano persone e automezzi in transito, ma la situazione richiede prudenza.

Le abbondanti piogge degli ultimi giorni stanno causando diverse criticità al territorio, che si mostra fragile alle intemperie del clima: pochi giorni fa un piccolo smottamento lungo la provinciale 15 in territorio di Santu Lussurgiu, nei pressi della Madonnina de sos Molinos. Anche laggiù l’intervento risolutivo della Protezione Civile, Barracelli di Santu Lussurgiu e dei Vigili del Fuoco di Abbasanta.

