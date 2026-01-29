Dopo anni e anni di richieste e trattative di ogni genere con Poste italiane, lettere e incontri su tutto il territorio nazionale, a Usini è diventato operativo il servizio Postamat h24, che resterà attivo anche quando l’ufficio postale resterà chiuso.

Una battaglia che il sindaco di Usini, Antonio Brundu, aveva portato avanti per anni, a seguito di continue segnalazioni da parte dei cittadini, che alla fine ha dato un risultato sperato e atteso da tempo. Il primo cittadino ha ringraziato la direzione di Poste Italiane, guidata da Iannaccone e tutto il suo staff che cura le relazioni istituzionali con gli enti locali.

«Per un paese come Usini il servizio è fondamentale – spiega Brundu - tanti cittadini, che hanno il conto corrente alle Poste, non potevano prelevare soldi e fare operazioni allo sportello digitale, spesso costretti ad affrontare lunghe file, proprio per la mancanza di un servizio alternativo e più veloce. Gli uffici postali nelle vicinanze sono troppo lontani per chi non ha un mezzo proprio e difficilmente raggiungibili coi mezzi pubblici».

