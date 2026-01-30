E' stato avviato in città un'altro intervento antiallagamento, con l'obiettivo di mettere finalmente in sicurezza una delle aree più critiche della città, dove le piogge intense hanno più volte causato disagi, danni e rallentamenti alla viabilità. Si tratta del rifacimento del tratto di collettore tra via Gramsci, via Buozzi e via XX Settembre, un’opera mirata che rappresenta però solo un tassello di un programma molto più ampio. I lavori, finanziati con 22 mila euro del bilancio comunale, rientrano infatti in un piano complessivo da oltre 500 mila euro, pensato dall’assessorato ai Lavori pubblici per affrontare in modo strutturale le criticità del sistema di raccolta e deflusso delle acque bianche.

L'amministrazione comunale ha potuto avviare questo percorso grazie a un importante finanziamento regionale ottenuto attraverso i bandi per le opere pubbliche, che ha permesso di programmare interventi diffusi e coordinati. Tra questi, la realizzazione di una nuova rete di raccolta nel tratto finale del Corso, all’incrocio con via Cugia, e ulteriori opere che verranno definite sulla base di uno studio approfondito dello stato delle condotte nelle zone del centro e del Tirassegno. La finalità è ovviamente quella di prevenire gli allagamenti, migliorare la sicurezza urbana e garantire un sistema di drenaggio efficiente e moderno, capace di rispondere alle esigenze attuali e future della città.

