Gonnostramatza, il Comune attiva il profilo Instagram ufficialeIl nuovo canale che verrà utilizzato per migliorare la comunicazione istituzionale nei confronti, soprattutto, dei più giovani
Negli ultimi giorni, il Comune di Gonnostramatza, ha presentato ai suoi cittadini una novità che riguarda la comunicazione dell’ente. È infatti attivo il profilo Instagram ufficiale del Comune, che va ad aggiungersi al profilo Facebook e al sito internet istituzionale.
Questo nuovo canale verrà utilizzato per aggiornare costantemente i cittadini su comunicazioni istituzionali, avvisi, eventi e iniziative che si svolgeranno nel territorio di Gonnostramatza. «Fra gli obiettivi posti dall’amministrazione – commenta la sindaca Maria Agnese Abis - c'era anche quello di migliorare la comunicazione istituzionale, che abbiamo perseguito gradualmente e compatibilmente alle varie esigenze organizzative.
Pur continuando a garantire le forme di comunicazione tradizionali, intendiamo migliorare la comunicazione tramite sito e canali di messaggistica, Whatsapp e Telegram, qualificare Facebook e avviare Instagram, per raggiungere un maggior numero di utenti, soprattutto i più giovani».