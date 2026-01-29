Negli ultimi giorni, il Comune di Gonnostramatza, ha presentato ai suoi cittadini una novità che riguarda la comunicazione dell’ente. È infatti attivo il profilo Instagram ufficiale del Comune, che va ad aggiungersi al profilo Facebook e al sito internet istituzionale.

Questo nuovo canale verrà utilizzato per aggiornare costantemente i cittadini su comunicazioni istituzionali, avvisi, eventi e iniziative che si svolgeranno nel territorio di Gonnostramatza. «Fra gli obiettivi posti dall’amministrazione – commenta la sindaca Maria Agnese Abis - c'era anche quello di migliorare la comunicazione istituzionale, che abbiamo perseguito gradualmente e compatibilmente alle varie esigenze organizzative.

Pur continuando a garantire le forme di comunicazione tradizionali, intendiamo migliorare la comunicazione tramite sito e canali di messaggistica, Whatsapp e Telegram, qualificare Facebook e avviare Instagram, per raggiungere un maggior numero di utenti, soprattutto i più giovani».

