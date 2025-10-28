Stamattina, intorno alle 6.20, un violento incendio è divampato in un’abitazione di via Nuoro, a Bonarcado. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta, allertati dalla Sala operativa del Comando provinciale di Oristano, con il supporto di un’autobotte inviata dalla sede centrale.

Le fiamme hanno impegnato le squadre per diverse ore: sono ancora in corso le operazioni di bonifica, smassamento e raffreddamento. L’area è stata messa in sicurezza, ma i danni sono ingenti. Il rogo ha interessato entrambi i piani della casa e provocato il collasso di una parte del tetto.

Fortunatamente non si registrano feriti. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi di competenza.

