Morgongiori, al via le domande per l’assegno di natalitàScadenza il 24 febbraio
Il Comune di Morgongiori ha pubblicato l’avviso per l’apertura dei termini per la presentazione delle domande per il contributo denominato “Assegno di Natalità 2026”. La scadenza, per i rinnovi riferiti ai bambini nati nel 2022, 2023, 2024 e 2025 è fissata per il 24 febbraio. Per bambini che nasceranno nel 2026 è prevista per il 31 dicembre. L’avviso pubblico e la modulistica sono presenti presso gi Uffici comunali e nel sito istituzionale dell’ente. Per informazioni, invece, ci si potrà rivolgere al Servizio Socio-Culturale del Comune.