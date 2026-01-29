Il Comune di Morgongiori ha pubblicato l’avviso per l’apertura dei termini per la presentazione delle domande per il contributo denominato “Assegno di Natalità 2026”. La scadenza, per i rinnovi riferiti ai bambini nati nel 2022, 2023, 2024 e 2025 è fissata per il 24 febbraio. Per bambini che nasceranno nel 2026 è prevista per il 31 dicembre. L’avviso pubblico e la modulistica sono presenti presso gi Uffici comunali e nel sito istituzionale dell’ente. Per informazioni, invece, ci si potrà rivolgere al Servizio Socio-Culturale del Comune.

