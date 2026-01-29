Ad Abbasanta momento di raccoglimento e riflessione in occasione della Giornata della Memoria. L’appuntamento nel paese del Guilcier è per domani 30 gennaio, alle 18 nei locali Ex-Bi, i locali che in passato ospitavano la biblioteca comunale. “La Comunità di Abbasanta è invitata a partecipare a un momento di riflessione e ricordo dedicato agli Internati Militari Italiani e del nostro concittadino Antonio Tola, morto nel lager di Zeithain durante la Seconda Guerra Mondiale. Attraverso il diario di Padre Luca Maria Airoldi, testimonianza di coraggio, dignità e umanità, rinnoviamo il dovere della memoria”, evidenziano dall’Amministrazione guidata dalla sindaca Patrizia Carta nei canali social del Comune.

Diversi gli interventi nel corso della serata. Padre Paolo Contini tratterà dell’importanza del cappellano militare nei campi di concentramento, il docente dell’Istituto tecnico Mossa e del corso di Letteratura italiana dell’Unitre Antonio Pinna presenterà il “Diario di Zeithan, campo di morte, Il contesto storico dell’8 settembre 1943 e la deportazione Degli Internati militari italiani”. La lettura di alcuni brani è affidata alle ragazze e ai ragazzi del Consiglio comunale dei ragazzi. Infine, la figura umana di Padre Luca Maria Airoldi avverrà con la testimonianza del nipote Virgilio Airoldi.

© Riproduzione riservata