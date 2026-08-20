Colto in flagrante mentre appicca un incendio: arrestato il piromane seriale di Santa Giusta. Una prolungata e articolata attività investigativa condotta dal Corpo Forestale ha portato, nelle prime ore di oggi, all'arresto in flagranza di un uomo sorpreso mentre appiccava un incendio in località “Mascaminis”, nelle campagne di Santa Giusta.

L'operazione è stata condotta dal Nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale (Nipaf) del servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Oristano, con l’aiuto del personale della stazione forestale di Marrubiu e, nella circostanza, di personale della stazione forestale di Ales, a conclusione di un'attività investigativa sviluppata nelle settimane precedenti dopo i numerosi incendi divampati nella stessa area, soprattutto di notte. Intorno alle ore 3.40, durante il servizio di vigilanza, il personale forestale ha assistito direttamente all'innesco di un incendio accanto a una strada rurale a “Mascaminis”.

Subito dopo l'accensione delle fiamme, l'uomo, un allevatore, si è allontanato a bordo della propria auto. Ma le pattuglie del Corpo Forestale l’hanno inseguito, raggiunto e arrestato. Nel corso dei successivi accertamenti all'interno della macchina sono state trovate tracce riconducibili all’incendio e materiale idoneo all'accensione di fuochi, tutti elementi che saranno sottoposti alle valutazioni dell'Autorità Giudiziaria.

È stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a circoscrivere e spegnere l'incendio, impedendo che le fiamme potessero ulteriormente propagarsi alla vegetazione circostante. Il rogo ha interessato una superficie di circa 400 metri quadrati, costituita prevalentemente da cisto, rovi e canneto, in un'area caratterizzata dalla presenza di terreni incolti. L'incendio è stato appiccato nelle vicinanze della 131 e, se non prontamente contenuto, avrebbe potuto determinare un pericolo diretto anche per l'incolumità pubblica.

È stata immediatamente informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano. Il pubblico ministero di turno, sulla base degli elementi rappresentati dalla polizia giudiziaria, ha disposto gli adempimenti conseguenti all'arresto e l'accompagnamento dell'uomo presso la casa circondariale.

(Unioneonline/En.Ne.)

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