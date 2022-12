Tutto si può dire ma non che il Comune di Nurachi non sia attento al benessere animale. L’amministrazione è stata premiata per il miglior risultato ottenuto tra tutti i piccoli Comuni italiani con popolazione tra i mille e i 5mila abitanti in merito al benessere degli animali presenti nel paese.

Il dato è emerso dall’XI rapporto nazionale “Animali in Città” di Legambiente che ha fatto il punto sui servizi offerti dalle amministrazioni comunali e dalle Aziende sanitarie nella gestione degli animali d’affezione. Quest’anno a rispondere in modo completo all’indagine sono state 986 amministrazioni comunali e 42 aziende sanitarie. Sono stati valutati i regolamenti comunali, le risorse impegnate e i risultati ottenuti, l’organizzazione delle strutture e servizi al cittadino.

«Per il Comune si tratta di un importante riconoscimento - fa sapere il sindaco Renzo Ponti - ottenuto dopo le puntuali e ripetute campagne di sensibilizzazione per la microchippatura e la sterilizzazione degli animali, attraverso le quali negli anni scorsi sono state destinate importanti somme del bilancio comunale. Nei prossimi giorni il Consiglio comunale, con l'approvazione del bilancio 2023, programmerà delle somme da destinare ad una nuova campagna, per la concessione di contributi, per la sterilizzazione di gatti e cani. Siamo consapevoli che il lavoro sarà lungo ma siamo determinati per sconfiggere il malcostume dell'abbandono e maltrattamento degli animali».

© Riproduzione riservata