C’è un nuovo accordo, anzi, una nuova data. Entro 45 giorni giorni e non oltre, in via Berlinguer a Bauladu, devono iniziare i lavori per la realizzazione della cittadella sportiva.

Si tratta del nuovo accordo raggiunto tra il sindaco Ignazio Zara e l’impresa Mameli Spa. Inizia dunque un nuovo conto alla rovescia. In cambio della realizzazione del campo base con all'interno un dormitorio per circa quaranta operai, una sala mensa, un'infermeria e vari uffici, deve essere realizzata una cittadella sportiva con all'interno un campo da calcio, uno da tennis e un altro da bocce con anche gli spogliatoi: è il “prezzo” che deve pagare la Manelli Spa, l'impresa che a Bauladu già da diversi mesi ha iniziato i lavori per la realizzazione della galleria.

Tre chilometri che partiranno da Solarussa per arrivare fino alla parte alta del paese.

L'impresa tempo fa ha chiesto al Comune di avere in concessione un'area dove poter installare un “campo base”, pagando un canone annuale per tutta la durata dei lavori, 5 anni. Il sindaco aveva deciso a quel punto di concedere un'enorme area senza pretendere nessun affitto, ma un'area sportiva per la comunità.

I lavori per l’allestimento del campo base sono iniziati, della cittadella però nemmeno l’ombra. Ecco perché il sindaco la settimana scorsa ha chiesto un incontro urgente con l’impresa. «L'intesa è stata raggiunta - spiega Zara - tra non molto vedremo gli operai al lavoro per la realizzazione di nuovo impianto sportivo». Salvo altri intoppi.

