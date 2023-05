Aprirà sabato, a Baressa, il nuovo Centro di Educazione Ambientale. La sede sarà nell’albergo diffuso “Il Mandorlo” e l’apertura avverrà in occasione della manifestazione nazionale “Ceas aperti”. Dalle 17 ospiterà il suo primo evento: l’installazione di grandi giochi in legno, coi quali grandi e piccoli si potranno divertire, in un’ottica intergenerazionale.

L’iniziativa è stata organizzata dal nuovo Ceas, in collaborazione con l’associazione “Lughenè” e l’amministrazione comunale. Nel corso della serata il centro presenterà anche le sue attività future rivolte ai residenti e ai paesi limitrofi. “Il centro – commenta il sindaco di Baressa, Mauro Cau - nato alla fine dell'anno 2022 per volontà della nostra amministrazione, sarà un ottimo supporto per sensibilizzare le nuove e vecchie generazioni sulle tematiche dell'ambiente e della gestione sostenibile delle risorse. Per questo abbiamo scelto di coinvolgere in primis le scuole, allargando poi l'invito a tutta la popolazione, al fine di consentire a chiunque fosse interessato a queste tematiche di partecipare alle attività del Ceas". Una struttura utile a tutto il territorio.

“Un nuovo e importante servizio - conferma il presidente del Consorzio Due Giare, Lino Zedda - che consentirà di accrescere il senso di appartenenza delle nostre popolazioni al grande patrimonio ambientale, che ci circonda e che rappresenta anche una fondamentale risorsa in chiave turistica”.

