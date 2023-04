L’obiettivo è quello di dare impulso allo sviluppo economico e di creare un’identità produttiva omogenea, avviando per la prima volta un vero e proprio processo di integrazione fra il mondo agropastorale e quello della pesca con le altre attività imprenditoriali esistenti.

Il Consiglio Comunale del Comune di Baratili San Pietro durante il Consiglio comunale ha formalizzato la volontà di aderire al costituendo Distretto Rurale della Sardegna Centro Occidentale promosso dai Gal del territorio e dal l'associazione Flag Pescando della quale il Comune fa parte.

«Il Distretto - fanno sapere dal Comune con una nota - il cui territorio copre gran parte della provincia di Oristano (79 Comuni, 6 Unioni dei Comuni, 3 GAL), terrà la sua assemblea costituente domani, a Cabras, in una riunione in cui anche il sindaco sarà tra i soci fondatori di questa nuova realtà che andrà ad affiancare e coordinare gli altri attori impegnati nello sviluppo e nella promozione del territorio. È l'inizio di un percorso che speriamo e crediamo possa contribuire in maniera fattiva alla crescita economica e sociale delle nostre Comunità - si legge nella nota - un percorso ed un progetto che nei prossimi mesi vedrà delle importanti azioni di animazione sul territorio al fine di coinvolgere il maggior numero di imprese, associazioni e portatori di interesse».

