Quella voragine segnalata ormai da tempo in via Oristano sbarca anche nella scrivania del prefetto di Oristano ma anche in quella dei dirigenti degli uffici della provincia.

Il sindaco di Baratili San Pietro Alberto Pippia con una lettera chiede di ripristinare il danno fatto durante i lavori di stesura dell’asfalto sulla strada provinciale 60 che collega il Comune alla 292.

«Durante i lavori è stato danneggiato un pozzetto della rete fognaria e non è stato riparato - si legge nel documento -. Subito dopo il passaggio della macchina asfaltatrice carica di asfalto, il pozzetto ha ceduto e nonostante ciò, la ditta incaricata ha steso lo stesso il manto di asfalto, creandosi successivamente una voragine che arreca pericolo alla circolazione. Il tratto è stato segnalato dall’impresa con un cartello orientabile con indicazione di direzione obbligatoria in modo del tutto approssimativo. Dopo numerose segnalazioni al responsabile dell’Ufficio manutenzione della provincia sono intervenuti alcuni operai che, anziché fare la riparazione della copertina in cemento del pozzetto, hanno circoscritto l’area e installato ulteriori cartelli con indicazione di direzione obbligatoria, lasciando il problema irrisolto».

Il sindaco ora chiede di provvedere quanto prima a rimuovere il pericolo.

