Il Comune di Baratili San Pietro ha approvato il regolamento comunale di gestione delle terre civiche? A chiederlo al sindaco Aperto Pippia, che ha anche la delega ai Lavori Pubblici, è il consigliere seduto nei banchi della minoranza Alberto Murru.

È lui il firmatario di un'interrogazione di cui si parlerà durante il prossimo Consiglio comunale. "Nella seduta di insediamento del Consiglio Comunale tenutasi in data 27 giugno 2022, a seguito della discussione aperta dai consiglieri del Gruppo CollaboriAmo insieme, sul mancato riscontro alla nota di Argea del 4 maggio 2019, concernente la situazione degli Usi Civici - si legge nel documento - il sindaco si impegnava ufficialmente di ricercare misure risolutive, compresa l’affrancazione delle aree abusivamente vendute con atto pubblico. Per questo chiedo quali sono siano ad oggi le misure adottate per la risoluzione della problematica, ovvero quali iniziative l’attuale amministrazione comunale intenda intraprendere con Argea e con il Commissario agli Usi Civici della Regione. Ma anche se il Comune di Baratili San Pietro abbia ha approvato il regolamento comunale di gestione delle terre civiche e se in presenza di questo l’amministrazione abbia partecipato al bando per assegnazione del contributo per la redazione del Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche”.

Murru chiede di avere anche una risposta scritta.

