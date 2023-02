Un solo punto all’ordine del giorno per gridare a gran voce l’immediata risoluzione di tutti i problemi che colpiscono la sanità pubblica regionale. Dopo San Vero Milis, nell’Oristanese scende in campo anche il Comune di Baratili San Pietro. Il primo cittadino Alberto Pippia ha convocato un Consiglio Comunale per l’approvazione del documento in difesa della sanità pubblica. Iniziativa proposta dal Coordinamento dei comitati sardi per la sanità pubblica, nato a dicembre dello scorso anno proprio con lo scopo di dialogare con le amministrazioni comunali sui problemi della sanità. Un modo in sostanza per creare un fronte comune.

Il sindaco ha convocato l’assemblea per il 2 marzo alle 19:30 nell’ex Cantina Madau. Come sempre è aperta al pubblico. Il Comune approvando il documento sta sposando tutte le richieste annunciate più volte dai comitati sardi. Si chiede ad esempio che non si investa sul privato a discapito del pubblico. Ma anche di mettere fine alla carenza dei medici di famiglia, al depotenziamento degli ospedali, alle lunghe attese per le visite specialistiche e alle grandi difficoltà dei Pronto soccorso.

Non sarà una semplice assemblea. Come si legge nel documento di convocazione firmato dal sindaco Pippia, “per motivi di rilevante interesse della comunità il sindaco può invitare a partecipare alla discussione in Consiglio comunale parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri comuni, di organismi di partecipazione popolare, di associazioni sociali, politiche, sindacali”.

