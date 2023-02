Il taglio degli alberi è stato più difficoltoso del previsto. Ecco perché le porte del cimitero del paese rimarranno ancora chiuse. I cittadini potranno andare a salutare i propri cari a partire dal prossimo otto febbraio, salvo intoppi.

La comunicazione arriva dagli amministratori comunali. “I lavori di ripristino e messa in sicurezza, nonché la sistemazione di tombe e camminamenti sono conclusi - scrive il Comune di Baratili San Pietro guidato dal primo cittadino Alberto Pippia in una nota - ma è ancora in corso il taglio degli alberi che si è reso più difficoltoso del previsto a causa di condizioni ancora peggiori di quelle ipotizzate inizialmente”.

I lavori all’interno del cimitero erano necessari dopo il brutto temporale di un anno fa circa. Una ditta specializzata nell’abbattimento di alberi ad alto fusto è al lavoro per tagliare nove cipressi e piantare altri nuovi alberi. Gli operai sono intervenuti anche per ripristinare alcuni viali del cimitero, anche questi danneggiati. Sono state ripristinate inoltre tutte le tombe danneggiate, in tutto 16, quattro in modo grave. L’intervento è stato eseguito dopo un anno, tra sopralluoghi vari, autorizzazioni da parte della Soprintendenza e progetti da presentare a vari Enti.

