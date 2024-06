La vernaccia, prodotto tipico del paese, verrà celebrata con un Festival. L’appuntamento è per il 15 giugno. L’evento è organizzato dal Comune di Baratili San Pietro per celebrare la tradizione, la cultura e l'enogastronomia del territorio, con un ricco programma di attività pensate per coinvolgere visitatori di tutte le età. “Il Festival – afferma il sindaco Alberto Pippia – rappresenta la conclusione di un percorso iniziato oltre 40 anni fa con la prima “Sagra della Vernaccia", riproposta nel tempo in varie formule. È un tassello fondamentale di un progetto di riscoperta del legame storico tra Baratili e la Vernaccia.

Propone tra i suoi obiettivi principali la promozione della collaborazione tra aziende, piccoli produttori, enti locali e altre realtà del territorio, siano esse produttive, sociali, scolastiche o universitarie” Il Festival avrà inizio sabato 15 giugno alle 17:30 nei locali dell’Ex Cantina Madau con un convegno dal titolo "Da sa terra a sa Tassa: la Vernaccia dalla terra al bicchiere". Alle 19, sempre nell’area dell’Ex Cantina Madau, si potrà assistere all'inaugurazione di un murale realizzato dall'artista Nicholas Bembo.

L'opera, destinata a diventare un simbolo artistico del paese, sarà svelata al pubblico in una cerimonia con la partecipazione dell’autore. Alle 19:30 via Roma si trasformerà in un vivace mercato all'aperto, dove sarà possibile scoprire e degustare i prodotti locali. Un’occasione per mettere in risalto le eccellenze gastronomiche del territorio, mentre nell’aria si diffonderanno le note del concerto itinerante della Peter’s Day Street Band, che accompagnerà i visitatori lungo le strade del paese. Un momento speciale sarà riservato allo show cooking curato dalla Chef Alessandra Noi e dalla Giornalista Giulia Salis, con i visitatori invitati ad assistere alla preparazione di piatti che combinano tradizione e creatività culinaria. La prima edizione del Festival della Vernaccia proseguirà alle 21:30 con il concerto dei FantaFolk in Piazza dei Balli.

