Manca l'autorizzazione paesaggistica e di tutela ambientale, ecco perché la realizzazione del murale che il Comune aveva commissionato ad un artista locale in via Vivaldi, in una parete di un'abitazione privata, è stata interrotta. Succede a Baratili San Pietro, dove da tempo l'amministrazione sta colorando il paese con diversi murales dedicati alla Vernaccia, prodotto tipico del paese.

L'opera in questione si trova in zona matrice, area dove per operare serve anche l'autorizzazione paesaggistica. Sulla curiosa vicenda il sindaco Alberto Pippia preferisce non rilasciare nessuna dichiarazione. La minoranza invece è al lavoro per presentare un interrogatorio.

«Quando ci siamo resi conto che l'artista non stava più lavorando abbiamo chiesto informazioni all'ufficio Tecnico - spiega la capogruppo Cristina Sesselego - Inizialmente non potevano darci informazioni, ecco perché sono stata contattata poi dall'assessore al Bilancio Giannantonio Madau. Ci ha comunicato che mancava il documento, ecco perché i lavori erano fermi. Ma anche che molto probabilmente avrebbero cambiato parete. Chissà. Noi attendiamo sviluppi». La vicenda intanto sbarcherà in Consiglio comunale.

