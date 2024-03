A Baratili San Pietro l’acqua non è ancora potabile. Riscontrato quindi nelle analisi il persistere della non conformità dei valori della risorsa idrica, il Comune fa sapere che da oggi e sino a cessate esigenze l'autobotte di Abbanoa sarà presente nel piazzale contiguo alla ex Cantina Madau per la distribuzione dell'acqua potabile tutti i giorni dalle 9 alle 14.

ll sindaco di Baratili San Pietro Alberto Pippia, con un'ordinanza specifica, ha disposto il divieto di utilizzo dell'acqua di rete in tutto il centro abitato per utilizzi alimentari e potabili quattro giorni fa. Il divieto si è reso necessario a causa del rilevamento di valori lievemente difformi rispetto ai limiti fissati dalla normativa per l'utilizzo ai fini alimentari. Per il gestore la non conformità dei valori è quasi certamente dovuta all'incidenza delle forti piogge nelle sorgenti e pertanto la situazione dovrebbe risolversi in pochi giorni.

© Riproduzione riservata