Il voto a favore c’è stato. Ma non mancano però le polemiche. Durante l’ultimo Consiglio comunale di Baratili San Pietro, pochi giorni fa, l’assemblea ha approvato all’unanimità il documento in difesa della sanità pubblica. Iniziativa proposta dal Coordinamento dei comitati sardi per la sanità pubblica, nato a dicembre dello scorso anno proprio con lo scopo di dialogare con le amministrazioni comunali sui problemi della sanità.

I consiglieri della minoranza però non sono soddisfatti di come il sindaco Alberto Pippia abbia gestito l’importante iniziativa. L’opposizione chiede anche questa volta infatti più coinvolgimento, soprattutto quando vengono discussi temi importanti come la crisi della sanità.

«Siamo profondamente rammaricati in quanto per una situazione così grave non siamo stati minimamente coinvolti a monte per discutere, valutare e infine produrre un’azione di protesta che potesse essere ampiamente condivisa e coinvolgesse non solo noi come consiglieri d’opposizione ma anche la popolazione baratilese - dicono i consiglieri Maria Cristina Sesselego, Flavia Betzu, Alberto Murru e Francesco Antonello Mura - Siamo pronti a dare il nostro supporto quando saremo considerati una risorsa e non un numero».

