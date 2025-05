Due i punti all'ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale di Baratili, in programma lunedì prossimo 26 maggio alle 20: un'integrazione al Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche e la discussione della mozione presentata dai consiglieri Maria Cristina Sesselego, Flavia Betzu, Antonello Mura e Alberto Murru.

L'opposizione tempo fa ha chiesto di poter ricevere il Dup, Documento unico di programmazione, in formato cartaceo e non esclusivamente in digitale, in modo da poterlo analizzare meglio.

«Si tratta di un documento complesso, articolato e di ampia portata, la cui lettura e comprensione riesce spesso più agevoli su supporto cartaceo, soprattutto in sede di studio - scrivono i firmatari della mozione - Considerato che è fondamentale garantire ai consiglieri gli strumenti adeguati per l'esercizio pieno e del proprio mandato, chiediamo di prevedere, in occasione della discussione del Documento, la possibilità per ciascun gruppo consiliare di avere almeno una copia cartacea».

