Sarà un servizio per il paese ma anche un’opportunità lavorativa. Il Comune di Baratili San Pietro è alla ricerca di un gestore per il chiosco bar con annesse aree verdi (Parco Arcobaleno), in via Mazzini. La concessione avrà una durata di 6 anni, con possibilità di proroga, a discrezione dell’amministrazione, per ulteriori 6.

Pochi giorni fa è stata pubblicata una manifestazione di interesse, che non costituisce proposta contrattuale né impegno a conferire successivamente la gestione, e non comporta aggiudicazione o attribuzione di diritti di alcun genere. L’unico scopo di questa fase è individuare un elenco di soggetti interessati in possesso dei requisiti generali, da invitare successivamente alla fase successiva. Il chiosco ad uso bar e punto di ristoro, di recente realizzazione, si trova all’interno dell’area verde comunale. La struttura è sviluppata su un unico livello con una superficie coperta di circa 30 mq. Il futuro concessionario dovrà provvedere, con oneri a proprio carico, all’allestimento del chiosco con arredi e attrezzature necessari all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. La gestione in concessione comprenderà la cura e manutenzione ordinaria delle aree verdi, inclusa la pulizia, lo sfalcio periodico dell’erba, l’irrigazione e la vigilanza informale del parco durante gli orari di apertura al pubblico.

Il concessionario dovrà garantire poi la fruibilità dei servizi igienici del chiosco anche ai frequentatori del parco indipendentemente dalla fruizione del bar. Ma non solo. L’amministrazione segnala che sono presenti nelle immediate adiacenze due ulteriori aree di proprietà comunale, attualmente non operative ma inserite nella pianificazione di sviluppo locale: un’area camper attrezzata per la sosta dei camperisti, in corso di completamento e un impianto sportivo polivalente adiacente al parco, per il quale è in corso richiesta di finanziamento.

«Qualora tali opere vengano ultimate e rese fruibili nel periodo di validità della concessione, il Comune si riserva la facoltà di estendere l’oggetto della gestione anche a queste aree supplementari - si legge nell’avviso pubblico firmato dal segretario comunale Alessandro Murana - mediante apposita integrazione contrattuale. Tale eventuale estensione sarà concordata con il concessionario, con definizione di nuovi obblighi e opportuni adeguamenti del canone o delle condizioni di gestione».

La manifestazione di interesse può essere presentata da qualsiasi soggetto pubblico o privato, in possesso dei requisiti minimi di legge. I soggetti interessati devono far pervenire al Comune di Baratili San Pietro la propria documentazione entro e non oltre il 9 febbraio.

