Il Comune di Baratili San Pietro ha approvato, durante l'ultimo Consiglio comunale, il “Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche”, un modo, come si legge nella delibera «per consentire uno sviluppo sociale ed economico della comunità, e condurre lo studio dei terreni del territorio comunale gravati da uso civico e l’analisi degli attuali utilizzi ai fini della loro valorizzazione ed eventuale mutamento della destinazione d’uso attuale».

Ora il Comune provvederà ad inviare il Piano alla Regione, all'assessorato all'Agricoltura: è necessaria una verifica finale per poi procedere con l’approvazione. Solo dopo il Comune avrà il Piano di valorizzazione che consentirà di disciplinare al meglio l’uso del territorio, come anche la conservazione e la tutela delle risorse naturali e il recupero ambientale consentendo lo sviluppo del territorio in termini economici.

Il documento prima di essere portato in Consiglio comunale per l'approvazione era stato presentato ai cittadini durante un’assemblea pubblica promossa dal Comune.

