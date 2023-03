Sei punti all’ordine del giorno con ben 5 interrogazioni. Più che un Consiglio comunale quello di oggi sarà un elenco di risposte che il sindaco di Baratili San Pietro Alberto Pippia dovrà dare ai consiglieri di minoranza Cristina Sesselego, Flavia Betzu, Antonello Mura e Alberto Murru. Appuntamento stasera all’interno dell’ex Cantina Madau alle 20.

Il primo cittadino Pippia dovrà chiarire come mai, a distanza di mesi, non ha mai nominato un nuovo assessore ai Lavori pubblici. Da tempo infatti la delega è nelle sue mani. Ma spiegherà anche se è stato approvato il regolamento comunale di gestione delle terre civiche e quali siano le iniziative intraprese per l’eliminazione della situazione di pericolo in via Oristano.

Sempre il primo cittadino Pippia chiarirà se le telecamere della videosorveglianza del Comune di Baratili San Pietro sono in funzione oppure se non riprendono ciò che accade durante il giorno e la notte. L’opposizione ha chiesto informazioni inoltre sull’attivazione dei cantieri comunali al fine di garantire un sostegno temporaneo ai numerosi disoccupati residenti nel Comune di Baratili. Ma non è tutto. L'assemblea pubblica inizierà con la surroga di un consigliere dimissionario. Il secondo in poco tempo che ha deciso di non stare più nei banchi del Consiglio comunale.

