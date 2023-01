Cimitero chiuso e lavori in corso. I cittadini di Baratili San Pietro per ora non potranno andare a trovare i propri cari. Da pochi giorni l’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Alberto Pippia ha iniziato l’abbattimento di tutti gli alberi pericolanti in seguito al brutto temporale del 31 gennaio del 2022.

Quasi un anno fa insomma. L’intervento da parte di una ditta specializzata nell’abbattimento di alberi ad alto fusto prevede il taglio di nove cipressi con l’immediata piantumazione di nuovi alberi.

Ma non è tutto: «Gli operai stanno intervenendo anche per ripristinare alcuni viali del cimitero, anche questi danneggiati - spiega il vice sindaco Giannantonio Madau -. Verranno inoltre ripristinate tutte le tombe danneggiate, in tutto 16, quattro in modo grave. Purtroppo tra sopralluoghi vari, autorizzazioni da parte della Soprintendenza e progetti da presentare è passato già un anno. Ora però ci siamo. Ancora qualche giorno di pazienza e il cimitero sarà riaperto».

I lavori dovrebbero finire entro martedì prossimo 31 gennaio. Così si legge nell’ordinanza di chiusura del cimitero.

