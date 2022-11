Nessuno scontro con il sindaco. Ma neanche con gli ormai ex colleghi.

Pier Aldo Madau ha rassegnato le proprie dimissioni da assessore comunale. Ha deciso di abbandonare il Comune di Baratili San Pietro per motivi personali. Madau aveva la delega ai Lavori Pubblici e all’Agricoltura. La notizia circolava ormai da giorni, l’ufficialità è arrivata attraverso la pagina Facebook del gruppo di maggioranza "Progetto Comune”.

Pier Aldo Madau per tanti anni ha svolto il ruolo da consigliere, sia di opposizione che di maggioranza. Ma è stato anche assessore e vice sindaco.

“Da parte del gruppo Progetto Comune, del quale Pier Aldo è stato fondatore ed animatore - si legge nella pagina Facebook del gruppo del quale fa parte l’attuale maggioranza - un ringraziamento speciale per il cammino percorso insieme e la certezza di poter contare in futuro sulla sua disponibilità, da sempre incentrata sul servizio alla nostra comunità".

Secondo la normativa vigente nella prossima seduta del Consiglio comunale si procederà alla surroga del consigliere dimissionario. Nella stessa sede il sindaco di Baratili San Pietro Alberto Pippia annuncerà le proprie determinazioni in merito alla sua sostituzione in Giunta. Al posto di Pier Aldo Madau dovrebbe entrare in Giunta Alessandra Enna, la quinta più votata alle scorse elezioni comunali.

