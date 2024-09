Ancora disagi all’ufficio postale di Baratili San Pietro. Il Comune guidato dal sindaco Alberto Pippia ha fatto sapere ai cittadini che, al fine di consentire il proseguimento dei lavori tecnici per la realizzazione del Progetto Polis, non ancora conclusi, l'Ufficio resterà ancora chiuso al pubblico presumibilmente sino al prossimo sette settembre.

Durante questo periodo di chiusura sarà possibile rivolgersi presso l'Ufficio di Riola Sardo, dove sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità (conto, libretto, attivazione carte). Un problema soprattutto per gli anziani del paese, o chi non ha la possibilità di spostarsi con l'auto.

Entro una settimana circa però le porte dell’Ufficio si dovrebbero aprire nuovamente. Il progetto consiste nel trasformare l’ufficio postale in un centro che fornisce servizi della Pubblica amministrazione, quali Enti previdenziali, Agenzia della Entrate, Tribunali e Ministeri, consentendo ai cittadini il disbrigo delle pratiche dei rispettivi Enti nell’ufficio postale, senza spostamenti o viaggi, nell’ottica dei principi di sussidiarietà e sostenibilità ambientale.

© Riproduzione riservata