Sono stati conclusi i lavori di manutenzione straordinaria della copertura dell'aula professori della scuola secondaria di primo grado. Con questo intervento, per un totale di 40mila euro, salgono a circa 350 mila euro gli investimenti nell'edificio negli ultimi anni e che hanno permesso di mettere in completa sicurezza l'edificio, di dotarlo di un moderno sistema di climatizzazione, di locali espressamente dedicati all'assistenza degli studenti portatori di disabilità e di arredi e attrezzature moderne e funzionali.

Dal Comune fanno sapere che entro breve tempo sarà effettuato l'intervento di sostituzione di alcune parti dell'impianto di collegamento della rete idrica alla palestra comunale.

Ma è in dirittura d'arrivo anche la progettazione esecutiva per i nuovi ingressi al plesso scolastico per la riqualificazione dell'area gioco nel cortile della scuola primaria, per la realizzazione di una copertura di collegamento tra la scuola primaria e la palestra comunale e per l'acquisto di due nuove tensostrutture per lo stazionamento dei ragazzi.

