Martedì 9 settembre,a partire dalle 18.30 nella sala consiliare, andrà in scena una serata dedicata alla poesia. A organizzarla il Comune che propone il reading dal titolo “Resistere con la poesia”, in compagnia di Maram al-Masri e Michel Cassir.

Sarà Sergio Iagulli a dialogare con i due autori, mentre le traduzioni saranno affidate a Raffaela Marzano. L’autrice siriana Maram al-Masri ha partecipato a numerosi festival internazionali di poesia in tutto il mondo, ricevendo premi prestigiosi.

L’autore egiziano Michel Cassir ha trascorso la sua gioventù in Libano dove ha preso parte ai movimenti che hanno favorito il rinnovamento della poesia. Ora vive a Parigi, dove porta avanti una sostenuta attività sul piano della creazione e diffusione della poesia, parallelamente alle sue attività di scienziato. Una serata culturale e di confronto con tanti spunti che faranno riflettere.

