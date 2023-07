Sono molteplici le attività promosse dall’amministrazione comunale di Laconi per consentire ai minori del paese di trascorrere le vacanze estive all’insegna del gioco, del divertimento e dell’ aggregazione. Una delle più attese ed importanti è l’ "Educamp 2023" l' iniziativa che ha preso il via due giorni fa e che impegnerà i bambini laconesi per due giorni alla settimana fino al prossimo 9 agosto.

«Anche quest' anno - spiega il sindaco Salvatore Argiolas- con la volontà di venire incontro alle famiglie già gravate da altre tante spese, abbiamo impegnato 2.776 euro dal nostro bilancio. Questa somma comprende la spesa del servizio di trasporto e una quota di compartecipazione del costo per ogni partecipante. Con questo sostegno- aggiunge Argiolas- la quota di iscrizione di 80 euro è rimasta invariata rispetto allascorsa estate».

L’ Educamp vede impegnati bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni presso gli impianti comunali di Isili con lo svolgimento di tante diverse attività, Oltre al calcio, ballo pallavolo, minibasket, atletica, arrampicata sportiva, bocce, canoa, nuoto, escursionismo, vela, arti marziali e attività motoria.

© Riproduzione riservata