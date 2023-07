Si chiama Balzo, è un cane allegro e giocherellone e da pochi giorni non è più dietro le barre. Il Comune di Cabras, grazie al progetto Baibau, ideato dall’assessorato alla cultura guidato dall'assessore Carlo Trincas in collaborazione con le associazioni Effetto Palla Onlus e Hachiko Eroi a 4 zampe Onlus, è riuscito a far adottare un altro cane.

Gli obiettivi del progetto sono diversi: incentivare le adozioni, quindi regalare una nuova vita agli amici a quattro zampe rinchiusi da troppo tempo in un canile ma anche risparmiare importanti risorse. «Balzo ha trovato una nuova famiglia grazie al sito baibau.it - fa sapere il Comune di Cabras - Sono già stati effettuati i vaccini e le prime lezioni con l’educatore».

La speranza ora è che anche gli altri cani presenti nel canile di Silì, struttura convenzionate con il Comune di Cabras, riescano a trovare una famiglia, tra coccole e passeggiate al parco. Nel sito sono presenti tutte le informazioni sugli animali e su come poter adottarli.

