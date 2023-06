Capitaneria di porto di Oristano in azione, lo scorso fine settimana, per soccorrere due persone in difficoltà.

Il primo intervento a San Vero Milis, nei pressi di Sa Mesa Longa, per salvare un bagnante in difficoltà. Sul posto, dopo una segnalazione, la motovedetta CP 893, che ha recuperato il malcapitato.

Domenica mattina, invece, la Guardia Costiera di Oristano ha autorizzato l’atterraggio presso la banchina pubblica Riva Nord del porto di un elicottero del 118, per i soccorsi a un uomo rimasto ferito in un incidente stradale, poi trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Sul posto anche i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Oristano.

Proprio in questi giorni sono entrate in vigore le regole estive nelle aree di competenza della Capitaneria di Porto di Oristano, che he si estendono da Torre di Pittinuri a nord fino a Capo Pecora a sud.

Nelle ordinanze anche quella per la tutela dei bagnanti e della sicurezza della navigazione, che fissa, ad esempio, la zona destinata alla sola balneazione (200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle coste a picco) e i limiti di velocità pari a 10 nodi (con scafo comunque non in planata ma in dislocamento) per le unità in navigazione fuori dalle zone di mare destinate alla balneazione e fino a 500 metri dalle scogliere/coste a picco o 1000 metri dalle spiagge.

